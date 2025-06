Calciomercato Milan, interesse della Cremonese per Pobega

Secondo quanto riferito da 'gazzetta.it', Tommaso Pobega , centrocampista classe 1999 che rientra al Milan dopo la stagione trascorsa in prestito al Bologna , interessa alla Cremonese per questa sessione estiva di calciomercato . La società grigiorossa ha avviato i contatti con i rossoneri per il giocatore. Il quale, come noto, è un prodotto del settore giovanile milanista. Da capire la formula per l'eventuale trasferimento del nativo di Trieste alla corte di Davide Nicola .

Nell'annata appena trascorsa in rossoblu, 4 gol e 3 assist in 30 partite tra Serie A (21), Champions League (5) e Coppa Italia (4), con un totale di 1.634' sul terreno di gioco per Pobega. Il Bologna, dopo averlo avuto in prestito dal Milan lo scorso 24 agosto 2024, non ha esercitato il diritto di riscatto del cartellino di Pobega, che era fissato a 12 milioni di euro. Pobega, dunque, torna al Milan ufficialmente oggi, ma non per restarci. Cremona la sua prossima tappa?