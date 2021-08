Calciomercato Milan – Pobega al Torino: domani si definisce tutto

Tommaso Pobega passerà dal Milan al Torino in questa sessione di calciomercato. Da domani il giocatore si tufferà nella nuova esperienza

Tommaso Pobega si trasferirà dal Milan al Torino in questa sessione estiva di calciomercato . E, secondo quanto riferito dal quotidiano 'Tuttosport' oggi in edicola, il centrocampista, classe 1999 , dovrebbe sbarcare domani sotto la Mole, alla corte del tecnico Ivan Juric .

Stasera, infatti, il Milan giocherà a 'Marassi' contro la Sampdoria la sua prima gara della Serie A 2021-2022 in emergenza a centrocampo. Franck Kessié è infortunato, Ismaël Bennacer non è in perfette condizioni fisiche e Tiémoué Bakayoko, segnalato in dirittura d'arrivo in rossonero, non è ovviamente ancora disponibile.