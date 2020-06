Pioli: “Donnarumma? Felice qui: lo vedo nel Milan del futuro”

MILAN NEWS – Stefano Pioli, tecnico rossonero, ha introdotto in conferenza stampa al ‘Milanello Sports Center‘ di Carnago (VA), i temi principali della sfida Spal-Milan, in programma domani sera, ore 21:45, allo stadio ‘Paolo Mazza‘ di Ferrara.

Interrogato su Gianluigi ‘Gigio’ Donnarumma, Pioli ha detto: “Il portiere è quello che vede tutto e deve tenere d’occhio tutta la squadra. E’ tra i primi 2-3 portieri al mondo e sta crescendo tantissimo. Io ho fatto il difensore e so cosa vuol dire avere alle spalle un portiere che ti sprona e ti dà indicazione”.

"Rinnovo? Credo che Paolo Maldini abbia già spiegato la volontà del club. Ripeto che lo vedo sereno e concentrato per quello che sta facendo. Per come lo vedo felice qui a Milanello io lo vedo nel Milan del futuro".