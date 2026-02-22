Pianeta Milan
Milan-Parma tra campo e calciomercato: obiettivo Pellegrino, ecco quanto costa

Milan-Parma, Pellegrino osservato speciale a 'San Siro': ha rinnovato, ma ...
Il Parma di Carlos Cuesta si presenterà - oggi alle ore 18:00 allo stadio di 'San Siro' contro il Milan di Massimiliano Allegri guidato, in attacco, da Mateo Pellegrino, obiettivo di mercato del club rossonero per la prossima stagione
Nel tardo pomeriggio, alle ore 18:00, il Milan di Massimiliano Allegri ospiterà a 'San Siro' il Parma di Carlos Cuesta per la 26^ giornata della Serie A 2025-2026 e, per come di consueto, l'attacco della squadra ducale sarà guidato da un obiettivo di calciomercato del club di Via Aldo Rossi, ovvero Mateo Pellegrino.

Milan, l'attacco del Parma lo guida l'obiettivo di calciomercato Pellegrino

Classe 2001, argentino nato a Valencia (Spagna) poiché lì, all'epoca, giocava (ma in difesa) suo padre Maurício, Mateo Pellegrino è il centravanti del Parma da un anno circa, da quando, il 3 febbraio 2025, i ducali lo hanno prelevato per appena 2 milioni di euro dal Vélez Sarsfield.

Nella sua prima mezza stagione in Italia, Pellegrino ha messo a segno 3 gol e fornito un assist in 13 partite. Numeri praticamente raddoppiati nell'annata in corso: per il numero 9 gialloblu, fin qui, 10 gol e un assist in 27 partite tra campionato e Coppa Italia. Il Milan lo tiene d'occhio da un bel po' e potrebbe tentare un assalto al suo cartellino nella prossima sessione estiva di calciomercato.

Quanto potrebbe però costare Pellegrino al Milan? Il giocatore ha rinnovato lo scorso 11 febbraio il contratto con il club emiliano fino al 30 giugno 2030. Questo darà potere contrattuale alla società: difficile che il Parma possa privarsi del suo bomber principe per meno di 25-30 milioni di euro. Oggi, dunque, a 'San Siro', Pellegrino sarà osservato speciale: tanto dai difensori rossoneri, quanto dagli uomini mercato del club.

