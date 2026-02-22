Nella sua prima mezza stagione in Italia, Pellegrino ha messo a segno 3 gol e fornito un assist in 13 partite. Numeri praticamente raddoppiati nell'annata in corso: per il numero 9 gialloblu, fin qui, 10 gol e un assist in 27 partite tra campionato e Coppa Italia. Il Milan lo tiene d'occhio da un bel po' e potrebbe tentare un assalto al suo cartellino nella prossima sessione estiva di calciomercato.