Nella sua prima mezza stagione in Italia, Pellegrino ha messo a segno 3 gol e fornito un assist in 13 partite. Numeri praticamente raddoppiati nell'annata in corso: per il numero 9 gialloblu, fin qui, 10 gol e un assist in 27 partite tra campionato e Coppa Italia. Il Milan lo tiene d'occhio da un bel po' e potrebbe tentare un assalto al suo cartellino nella prossima sessione estiva di calciomercato.
Quanto potrebbe però costare Pellegrino al Milan? Il giocatore ha rinnovato lo scorso 11 febbraio il contratto con il club emiliano fino al 30 giugno 2030. Questo darà potere contrattuale alla società: difficile che il Parma possa privarsi del suo bomber principe per meno di 25-30 milioni di euro. Oggi, dunque, a 'San Siro', Pellegrino sarà osservato speciale: tanto dai difensori rossoneri, quanto dagli uomini mercato del club.
