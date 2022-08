Calciomercato Milan – Piace Frattesi, ma c’è un’unica via percorribile

Davide Frattesi è uno dei profili che il Milan segue in questo calciomercato estivo per rinforzare il proprio centrocampo. Le ultime notizie

Daniele Triolo

Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola ha ricordato come il Milan, in questo calciomercato estivo, abbia poco più di 20 giorni per trovare un nuovo centrocampista. Il tempo stringe, ma il club di Via Aldo Rossi vuole chiudere questa sessione di trattative con almeno un paio di entrate.

Calciomercato Milan: Frattesi piace molto, ma costa tanto

Una di queste sarà il rinforzo per la mediana di mister Stefano Pioli. Dopo i ritorni di Tommaso Pobega e Yacine Adli dai prestiti rispettivamente a Torino e Bordeaux, sarà aggiunto un altro nome nel reparto. Per il 'CorSport', però, il Diavolo non effettuerà alcun mega-investimento: prenderà soltanto un giocatore con la formula del prestito.

L'operazione più onerosa di tutte potrebbe riguardare un obiettivo come Davide Frattesi, classe 1999, centrocampista di proprietà del Sassuolo, autore, nell'ultima stagione, di 38 partite, con 4 gol e 4 assist all'attivo, in maglia neroverde tra Serie A e Coppa Italia.

Per vedere Frattesi al Milan in questa sessione di calciomercato, l'unica strada percorribile sarebbe quella del prestito con diritto di riscatto, fissando per la prossima stagione una cifra vicina ai 30 milioni di euro da versare al Sassuolo. In sostanza, una trattativa strutturata come quelle per Sandro Tonali con il Brescia e per Fikayo Tomori con il Chelsea.