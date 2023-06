Calciomercato Milan – Piace Adama Traoré: contatti in corso

Calciomercato Milan, nuovo nome per l'esterno

Gianluca Di Marzio, esperto di calciomercato di SkySport, ha parlato dell'interesse del Milan per Adama Traoré: i rossoneri sarebbero sull'esterno spagnolo. Oggi ci sarebbero stati contatti con Jorge Mendes, il suo agente, ed è in scadenza di contratto con il Wolverhampton. Ci sarebbe l'ok di Pioli, che lo considera una buona alternativa sia a destra che a sinistra ed è una possibilità che il Milan starebbe sondando. Lo vorrebbe anche la Roma, ma il Milan, secondo il giornalista, ha le carte in mano per chiudere.