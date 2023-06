Come riportato dal noto esperto di calciomercato Fabrizio Romano, il Milan continua i contatti per Pulisic

Il Milan, in questa sessione di calciomercato, andrà alla ricerca di molti giocatori per poter rinforzare la rosa. Dopo l'arrivo di Sportiello in porta e quello probabili di Loftus-Cheek a centrocampo, i rossoneri stanno spostanto le proprie attenzioni verso l'esterno destro. Un nome che potrebbe interessare al Milan è quello di Pulisic, calciatore del Chelsea. Ecco le ultime novità.