Calciomercato Milan – Piacciono molto Scalvini e Okoli: le ultime

Due giovani difensori dell'Atalanta sono finiti nel mirino del Milan per il calciomercato. Sono due elementi usciti dal settore giovanile orobico, ma che stanno già facendo bene anche in prima squadra. Secondo quanto scrive Repubblica, infatti, i rossoneri sono su Giorgio Scalvini, classe 2003, e Caleb Okoli, classe 2001. Piace soprattutto quest'ultimo ai rossoneri. Mentre sul primo ci sono tantissime squadre, anche dall'estero. Scalvini viene valutato 10 milioni, mentre Okoli costa 5 milioni. L'operazione sarebbe fattibile per la prossima estate, quando il Milan probabilmente dovrà investire in difesa. Okoli rientra perfettamente nei parametri rossoneri per il mercato: costa poco, giovane e di grande prospettiva.