Calciomercato Milan, finita la stagione dei rossoneri. La fase finale del campionato è stata deludente con 10 punti in 10 partite e con il posto in Champions League perso. Allegri ha lavorato bene nella prima parte della stagione riuscendo a trovare in un 3-5-2 (non atteso in estate) solido specialmente in difesa. Con questo modulo, l'allenatore rossonero ha permesso ad alcuni giocatori di sfruttare al meglio le proprie caratteristiche: pensiamo ad esempio a Pavlović. Il serbo ha le caratteristiche ideali per giocare come braccetto. Poi è cambiato tutto nella seconda parte della stagione, con il Milan che ha perso anche solidità nel reparto arretrato. Per la difesa spunta un talento del Genoa.

Milan, in difesa si rischia di essere ancora in pochi

Milan, occasione Gila per la difesa

De Winter l'erede del difensore tedesco

Calciomercato Milan, Marcandalli il De Winter bis

Giocando in Europa Leagueavrà bisogno di giocatori d'impatto in ogni reparto, specialmente in difesa. Nonostante qualche miglioramento visto la scorsa stagione, servirà sicuramente qualche innesto per allungare la rosa e permettere all'allenatore rossonero di avere più alternative. Con tre competizioni, il rischio è di avere un reparto troppo corto e dipendente dalla salute di tutti i calciatori. In più potrebbe servire un giocatore dalla grande esperienza che possa migliorare anche i giocatori già delIn difesa ildovrà investire e anche molto per cercare di rinforzare il reparto. Uno dei nomi potrebbe essere quello diche Amorim ha allenato allo Sporting. Sarebbe però un colpo importante: veloce, istintivo, sarebbe il profilo ideale per il 3-4-3 del portoghese. Occhio anche ad opportunità come quella rappresentata da Aké : in scadenza nel 2027 e con pochi minuti alpotrebbe essere un giocatore esperto interessante da inserire in difesa. Ci potrebbero essere poi anche altri profili sondati dalLa scorsa estate il Diavolo sembrava intenzionato ad aumentare l'esperienza nel reparto puntando giocatori come. Alla fine nessuno arrivò in rossonero. La dirigenza aveva venduto a circa 40 milioni di euro Malick Thiaw e comprato alla metàdal. Il belga si è conquistato pian piano spazio e importanza diventando uno dei titolari del reparto di Massimiliano. Nella prossima sessione di calciomercato la dirigenza rossonera potrebbe pensare a un colpo simile.Occhio quindi che il Diavolo potrebbe pensare a una operazione simile a quella dinella scorsa estate per rinforzare il proprio reparto. Ecco i dettagli. Secondo quanto riportato da Calciomercato.it ci sarebbero due profili in casa Genoa graditi dalper rinforzare la difesa:. Secondo il sito specializzato i rossoneri monitoreranno la situazione nelle prossime settimane e potrebbero tentare l'assalto ad almeno uno dei due in estate.

Interessante il profilo di Marcandalli: classe 2002 con Daniele De Rossi è diventato una sicurezza del reparto arretrato del Grifone. Valore? Circa 7 milioni di euro. Profilo giovane, potrebbe aiutare il Milan specialmente per il futuro e potrebbe essere perfetto in coppia con un difensore più esperto. Marcandalli tecnicamente è un difensore dalla statura imponente, che può giocare sia a tre che a quattro. Predilige la marcatura a uomo e l'anticipo.