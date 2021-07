Calciomercato Milan – Per Kaio Jorge è sfida con Juventus e Benfica

Le ultime news sul calciomercato del Milan: Kaio Jorge, attaccante in scadenza di contratto con il Santos, fa gola non soltanto ai rossoneri

Milan e Juventus in rotta di collisione, in questo calciomercato estivo, sul nome di Kaio Jorge. Lo ha riferito 'Tuttosport' in edicola questa mattina. L'attaccante del Santos, classe 2002, andrà in scadenza di contratto con il suo attuale club il prossimo 31 dicembre: situazione, questa, che lo rende ancora più appetibile per rossoneri e bianconeri.

Al gran ballo per la contesa del cartellino di Kaio Jorge, oltre ai due club di Serie A, però, si è iscritto nelle ultime ore anche il Benfica. La strategia del club portoghese sul gioiello del 'Peixe' è chiara: vuole prenderlo subito, versando al Santos i 6 milioni di euro chiesti per la cessione immediata del centravanti nato e cresciuto al 'Vila Belmiro'.

Questo, però, non è ancora avvenuto. L'entourage di Kaio Jorge, però, la penserebbe diversamente. Giuliano Bertolucci, agente del calciatore sudamericano, flirta con Milan e Juventus ben sapendo che, qualora muovesse il suo assistito a parametro zero, potrebbe incassare commissioni più elevate. Anche favorire, però, il trasferimento immediato di Kaio Jorge a cifre più basse (3 milioni di euro) sarebbe un vantaggio non da poco per lui e per l'acquirente.

Andres Rueda, Presidente del Santos, ha confermato l'esistenza di una trattativa per la cessione del giocatore. Tanto il Milan quanto la Juventus, nell'operazione Kaio Jorge, al momento sono frenate dalla burocrazia. Infatti, entrambe possono acquistare soltanto un nuovo giocatore extracomunitario in questa sessione di mercato. Se CR7 rimanesse a Torino, i bianconeri non avrebbero alcun problema a prendere ora il brasiliano.

Che andrebbe a fare la quarta punta dietro Cristiano Ronaldo, Paulo Dybala ed Álvaro Morata. Nel caso in cui, invece, Ronaldo andasse via, la Juventus vorrebbe prendere Gabriel Jesus dal Manchester City. Anch'egli brasiliano e quindi extracomunitario. Il Milan, dopo aver preso Fikayo Tomori, è disposto a riservare la casella degli extra di questo calciomercato a Kaio Jorge. A meno che, nel frattempo, non prenda il passaporto portoghese.

L'entrata in scena del Benfica, ad ogni modo, potrebbe sparigliare le carte in tavola. Motivo? I lusitani sono proprietari del cartellino di Cristian Arango, il giocatore che il Santos vorrebbe prendere come sostituto di Kaio Jorge.