Rueda (Presidente Santos): “Proposta per Kaio Jorge: stiamo trattando”

Andres Rueda, Presidente del Santos, ammette l'esistenza di un'offerta per Kaio Jorge, gioiellino del 'Peixe'. Sarà quella del Milan?

Andres Rueda, Presidente del Santos, ha rilasciato un'intervista, in queste ore, a 'Diario do Peixe', specificando come il club dello stato di San Paolo sia in trattativa con un club per la cessione di Kaio Jorge. L'attaccante brasiliano, classe 2002, andrà come noto in scadenza di contratto con la società paulista il prossimo 31 dicembre.