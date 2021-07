Calciomercato Milan – Kessié, rinnovo alle cifre di Ibra? Le ultime

Le ultime news sul calciomercato del Milan: Franck Kessié, in scadenza di contratto nel 2022, vuole restare a Milano. Ma vuole un aumento top

Il Milan, in questa sessione di calciomercato, ha come priorità il rinnovo di contratto di Franck Kessié. Lo ha ribadito, per l'ennesima volta, 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola. Il club di Via Aldo Rossi farà di tutto per accontentare le richieste economiche del 'Presidente'. Ma, a quanto pare, l'asticella dello stipendio si starebbe alzando sempre più in alto.

La verità si saprà, secondo la 'rosea', nel faccia a faccia di questa settimana tra la dirigenza del Milan ed il procuratore di Kessié, George Atangana. I vertici rossoneri hanno preso atto che il giocatore non vuole abbassare le proprie richieste. Nei giorni scorsi, ha commentato 'La Gazzetta dello Sport', Paolo Maldini e Frederic Massara hanno messo sul piatto una proposta da 5,5 milioni di euro netti a stagione. Un bel salto rispetto ai 4 offerti qualche mese prima.

Uno sforzo, ha sottolineato il quotidiano sportivo nazionale, benedetto anche dai vertici di Elliott. Ma Atangana non ha mai dato segnali soddisfacenti. Segno di una freddezza che può far presagire anche un braccio di ferro pericoloso. Si vocifera, inoltre, che il giocatore si aspetti un aumento di ingaggio fino a 7 milioni di euro per restare nel Milan. Kessié, in pratica, vuole guadagnare quanto Zlatan Ibrahimovic.

Con questi presupposti, la trattativa di calciomercato tra Milan e Kessié per il rinnovo di contratto rischia di allungarsi all'infinito. I rossoneri non vogliono però correre il rischio di perdere la loro colonna a centrocampo. Il quale, tra l'altro, con le belle prestazioni alle Olimpiadi sta diventando un gioiello sempre più in vista nelle vetrine internazionali. Le tentazioni della Premier League (Liverpool su tutte) sono evidenti.

Kessié, però, ha sempre detto di voler restare al Milan. Ad agevolare questa trattativa di calciomercato, dunque, potrebbe emergere anche la disponibilità del club di Via Aldo Rossi a concedere un rinnovo a medio termine. In sostanza, non un contratto di cinque anni, come si era inizialmente ipotizzato, bensì massimo di tre, fino al 30 giugno 2024. In tal modo, le parti potrebbero aggiornarsi, con calma, alla fine di questa stagione.

Quando si potrà decidere se andare ancora avanti insieme, oppure se separare le strade. Con il Milan, però, che a quel punto cederebbe Kessié al miglior offerente e non lo perderebbe a parametro zero. C'è molto da lavorare, ma, secondo la 'rosea', le parti sembrano volersi venire incontro. Il Milan sa quanto è importante Kessié e il giocatore sembra sinceramente affezionato all'ambiente rossonero.