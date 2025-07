Calciomercato Milan, per Jashari si aspetta il sì del Bruges

Il Milan ritiene di aver fatto il massimo per portare Ardon Jashari in rossonero in questa sessione estiva di calciomercato. Le ultime news

Daniele Triolo Redattore 8 luglio 2025 (modifica il 8 luglio 2025 | 08:37)

Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola ha ricordato come queste siano ore decisive per il possibile trasferimento di Ardon Jashari dal Bruges al Milan in questa sessione estiva di calciomercato. Igli Tare, direttore sportivo dei rossoneri, ritiene di aver fatto il massimo per portare il centrocampista svizzero di origini macedoni, classe 2002, alla corte del nuovo allenatore, Massimiliano Allegri e lo ha confermato ieri, durante la conferenza stampa di presentazione del tecnico livornese.