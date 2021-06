Calciomercato Milan – Per i rossoneri Rebic è incedibile | News

Le ultime notizie sul calciomercato del Milan. Diversamente da quanto vociferato, Ante Rebic è ritenuto incedibile dalla società rossonera

Sempre al centro di voci di mercato, Ante Rebic è stato spesso individuato come possibile partente. A quanto pare, però, l'attaccante croato non ha mai voluto lasciare il Milan né il Milan ha voluto far partire l'ex Eintracht. Ciò è anche confermato dai colleghi di 'calciomercato.com': il numero 12 rossonero è ritenuto incedibile dal club di via Aldo Rossi. Dunque il classe 1993 è pronto a disputare la sua terza stagione con la casacca del 'Diavolo'. Arrivato a Milanello nell'estate del 2019, in due anni Rebic ha giocato 63 partite segnando 23 gol, di cui molti pesantissimi. Intanto si pensa già al post Calhanoglu. Il Milan si muove per Mattia Zaccagni: le ultime