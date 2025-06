Calciomercato Milan, per l'attacco non c'è solo Guirassy: le opzioni

Il serbo è quello dei tre che costa di meno. Ma segnano tutti tanto

Da non escludere, per il 'CorSport', la pista Aleksandar Mitrović, classe 1994, centravanti serbo in forza all'Al-Hilal, anch'egli impegnato come Guirassy al Mondiale per Club negli Stati Uniti d'America, ma con un costo del cartellino decisamente più abbordabile (circa 20 milioni di euro) rispetto ai colleghi. Per tutti e tre un punto in comune: il gol. Guirassy, Retegui e Mitrović nell'ultima stagione hanno segnato a raffica.