Il Milan guarda anche a Gianluca Scamacca per rinforzare l'attacco nella sessione invernale di calciomercato. Il centravanti dell'Atalanta è un profilo che piace per caratteristiche fisiche e tecniche, ma i rossoneri non sono gli unici a seguirlo: anche la Juventus avrebbe messo gli occhi sull'attaccante classe 1999.

La necessità di intervenire nasce anche dalla situazione di Francesco Camarda. Il giovane centravanti non sembra ancora pronto per ritagliarsi un ruolo importante in una squadra con le ambizioni del Milan e, con ogni probabilità, a gennaio partirà in prestito per trovare continuità e accumulare esperienza. Una soluzione che permetterebbe al classe 2008 di crescere lontano da San Siro, ma che obbligherebbe la società a individuare un'alternativa a Gonćalo Ramos.

In questo scenario si inserisce proprio Scamacca. La punta dell'Atalanta possiede caratteristiche differenti rispetto agli altri attaccanti rossoneri: struttura fisica, capacità di proteggere il pallone e abilità nel giocare spalle alla porta. Un riferimento centrale che potrebbe offrire ad Amorim nuove soluzioni offensive e una maggiore varietà nella gestione della manovra. Il suo nome sarebbe finito nella lista dei profili valutati dal club per gennaio, con una possibile operazione che potrebbe coinvolgere anche Camarda.

La Juventus e il legame con Carnevali

La strada per arrivare a Scamacca, però, non sarebbe semplice. Sull'attaccante ci sarebbe anche la Juventus, alla ricerca di rinforzi per il reparto offensivo. Come raccontato da Tuttosport in edicola questa mattina, il centravanti piace ae potrebbe rappresentare un'opportunità per i bianconeri, soprattutto attraverso una formula di

A rendere interessante questa pista c'è anche il rapporto con Giovanni Carnevali. L'attuale dirigente bianconero conosce molto bene Scamacca: era infatti alla guida del Sassuolo quando l'attaccante vestiva la maglia neroverde, prima del trasferimento al West Ham nell'estate del 2022. Carnevali aveva già espresso pubblicamente parole di grande stima nei suoi confronti, riconoscendone qualità e margini di crescita. Un legame che potrebbe avere un peso nelle valutazioni della Juventus.

Il Milan, dunque, rischia di dover fare i conti con una concorrente importante. La possibilità di trovare maggiore spazio lontano da Bergamo potrebbe convincere Scamacca a valutare una nuova esperienza, ma la destinazione dipenderà anche dalle condizioni economiche dell'operazione e dalle garanzie sul minutaggio.

Il nodo degli infortuni: Scamacca è una scommessa?

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C'è poi un aspetto che il Milan non potrebbe ignorare: la tenuta fisica del giocatore. La carriera di Scamacca è stata condizionata da diversi problemi muscolari e da un infortunio particolarmente pesante. Nell'agosto 2023, durante la preparazione con l'Atalanta, aveva infatti riportato la rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro, un problema che lo aveva costretto a saltare gran parte della stagione.Anche negli ultimi mesi non sono mancati gli stop. In primavera un problema all'adduttore gli aveva impedito di partecipare ai playoff mondiali con la Nazionale. Più recentemente, al termine della partita contro il Frosinone del 25 ottobre, l'attaccante ha accusato un risentimento ai muscoli flessori della coscia destra, saltando alcuni impegni dell'Atalanta.

Si tratta di elementi che impongono prudenza. Scamacca ha qualità importanti e potrebbe rappresentare un rinforzo prezioso per il Milan, ma la società dovrebbe valutare attentamente le sue condizioni fisiche prima di investire su di lui. La necessità di aggiungere una punta alla rosa è concreta, soprattutto con la probabile partenza in prestito di Camarda, ma gennaio richiederà una scelta ponderata: il Diavolo cerca un centravanti in grado di dare garanzie immediate, non un'altra scommessa da aspettare.