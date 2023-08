Calciomercato Milan – Vicina la chiusura per Pellegrino: i dettagli

Proprio per quest'ultimo ci sarebbe stata un'accelerata importante nelle ultime ore, con il presidente del Platense arrivato in Italia per limare gli ultimi dettagli. Secondo quanto riferito da 'calciomercato.com', il Milan sarebbe ad un passo dalla chiusura per Marco Pellegrino. L'offerta sarebbe di 5 milioni di euro con percentuale sulla futura rivendita, rispetto agli 8 richiesti. Filtrerebbe comunque ottimismo su una chiusura nelle prossime ore intorno ai 6 milioni. LEGGI ANCHE: Milan fuori dalla corsa per Fresneda >>>