Mercato Milan – Dalla Spagna: “Diavolo fuori dalla corsa per Fresneda”

Secondo quanto riferiscono dalla Spagna il Milan non sarebbe più in corsa per il terzino del Real Valladolid Ivan Fresneda

Nelle ultime settimane, uno dei profili accostati al Milan per il ruolo di terzino destro è stato quello di Ivan Fresneda. Per il difensore in forza al Real Valladolid sarebbe stata addirittura presentata un'offerta da parte del club rossonero, rigettata. In aggiunta lo spagnolo non ha mai nascosto la propria preferenza per il Barcellona.