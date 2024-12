Lo scorso anno, il Milan acquistò Pellegrino dal Platense per 3 milioni di euro. Esordì in rossonero il 29 ottobre contro il Napoli entrando al posto di Kalulu ma, dopo 68 minuti, lasciò il campo per infortunio. Ad inizio 2024, i rossoneri mandarono l'argentino in prestito alla Salernitana, con la quale giocò 10 partite di Serie A. LEGGI ANCHE: Segui LIVE la partita di Serie A tra Milan e Genoa >>>