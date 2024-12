Solo qualche mese fa Marco Pellegrino, difensore di proprietà del Milan, diventava ufficialmente un calciatore dell'Independiente, tornando di fatto in prestito in patria. Un trasferimento che ha dietro tutta una storia particolare. Inizialmente, infatti, rischiava di saltare tutto a causa dei problemi legali del club albiceleste, a cui di fatto non era permesso di formalizzare alcun colpo di calciomercato. Non solo, perché in seguito il ragazzo era stato sospeso dalla società. In un video circolato sui social, infatti, era stato pizzicato in compagnia di una ex partecipante del Grande Fratello su uno yacht.