Calciomercato Milan, Pellegatti: “Otavio interessa ai rossoneri” | News

Pellegatti: “Il Milan vorrebbe Otavio anche come vice Calhanoglu”

Intervenuto attraverso il suo canale YouTube, il giornalista e tifoso del Milan, Carlo Pellegatti, ha parlato del centrocampista del Porto Otavio, da tempo finito sul taccuino dei rossoneri. “E’ un giocatore plausibile per la prossima stagione, è un giocatore che interessa al Milan. Gioca esterno a sinistra ma il Milan vorrebbe impostarlo anche come vice Calhanoglu se Hakan resterà in rossonero. Sa unire corsa e velocità, dicono ricordi Oscar. E’ un giocatore internazionale a costo zero, non rinnova con il Porto. Cerca nuove avventure, arriverebbe nel pieno della sua carriera. E’ un giocatore abituato a grandi palcoscenici”. Non solo il centrocampo: Maldini pensa a Diego Costa per rinforza l’attacco.