Calciomercato Milan, Pellegatti: 'Jashari, giorno decisivo. In attacco ...'

Calciomercato Milan, i rossoneri starebbero ancora lavorando per migliorare la rosa in questa sessione estiva. Il Diavolo punta a completare il centrocampo per poi passare alla difesa e all'attacco. Carlo Pellegatti, tifoso rossonero, fa il punto proprio sul calciomercato del Milan. Le novità su Jashari e una punta nel suo video su 'YouTube'.