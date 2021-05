Calciomercato Milan – Pedullà: ‘Donnarumma sempre più lontano dal Milan’

Le ultime notizie sul calciomercato del Milan. Secondo Alfredo Pedullà, Donnarumma dirà addio al Milan anche in caso di Champions

Secondo Alfredo Pedullà, noto esperto di calciomercato, la partita contro l'Atalanta sarà l'ultima con la maglia del Milan per Gigio Donnarumma. Il portiere rossonero, in scadenza di contratto il prossimo 30 giugno, non ha ancora rinnovato il suo contratto con il 'Diavolo' e, molto probabilmente, dirà addio al termine della stagione. Il numero 99 - riporta Pedullà sul suo sito - lascerà il club anche in caso di qualificazione in Champions League, considerato che la dirigenza ha già bloccato per la prossima stagione il portiere del Lille Maignan. Sullo sfondo rimane sempre vigile la Juventus, da tempo sul classe '99, anche se non sarebbe da escludere un possibile inserimento da parte di qualche altro club. Vice Ibra, piace Icardi: fissato il prezzo dell'argentino