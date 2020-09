Calciomercato Milan – Paqueta, interesse della Lazio? Il punto

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO MILAN – Il Milan, come viene riportato da Tuttosport, è molto attivo sul mercato in entrata, ma ovviamente sta studiando anche delle possibili cessioni.

Tra i giocatori che in questo momento hanno un futuro incerto c’è sicuramente Lucas Paqueta, che nella scorsa stagione ha fatto fatica ad emergere sia con Marco Giampaolo e sia con Stefano Pioli. Nelle ultime ore si era parlato di un interesse da parte della Lazio di Simone Inzaghi, ma secondo quanto scritto dal quotidiano torinese queste voci non hanno trovato conferma. Paqueta può essere ceduto, ma al momento non sono arrivate vere offerte da prendere in considerazione.

