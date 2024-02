Panchina Milan: Thiago Motta tra i candidati principali, insidia Juventus?

Thiago Motta, quale futuro?

Secondo quanto riportato dal portale, il Bologna spera di dare continuità al progetto con l'attuale tecnico almeno per un'altra stagione, forte di un eventuale ritorno in Europa. La Juventus, però, ha messo nel mirino l'allenatore ex Spezia, considerato il candidato numero uno a sostituire Massimiliano Allegri, qualora il tecnico livornese decidesse di non rinnovare il contratto che gli sarà proposto da Giuntoli e dalla dirigenza bianconera. Il Milan, invece, resta alla finestra, pronto a intervenire e chiamare Thiago Motta come successore di Stefano Pioli.