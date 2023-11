Calciomercato Milan – Ouédraogo piace a tutti: e spunta la clausola…

Milan, Assan Ouédraogo costerebbe meno a giugno — Non è detto, però, che il Diavolo non possa intervenire in altri reparti. È noto, infatti, l'interesse che il Milan coltiva da tempo per Assan Ouédraogo, centrocampista classe 2006 dello Schalke 04. In alcuni momenti il club rossonero è stato anche in testa nella corsa al talento tedesco, anche se nelle ultime settimane la concorrenza è aumentata in modo esponenziale.

A fare il punto della situazione su Assan Ouédraogo è stato 'Tuttosport', nell'edizione in edicola questa mattina. Sulle tracce del giovane centrocampista, oltre al Milan, ci sarebbero anche Lipsia e Bayern Monaco in Germania, mentre in Italia piace a Napoli, Inter e Juventus. Per tutti questi club, però, l'ideale sarebbe prenderlo nel corso della sessione estiva di calciomercato. Questo perché il 9 maggio 2024, al compimento della maggiore età, dovrebbe scattare la clausola rescissoria di 12 milioni di euro. Oggi, invece, le pretendenti potrebbero dover sborsare fino a 20 milioni di euro per averlo. LEGGI ANCHE: Jovic e Chukwueze, altra bocciatura! È davvero tutto da buttare?

