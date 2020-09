Calciomercato Milan – Osservato Anguissa, ma valutazione altissima (VIDEO)

ULTIME NOTIZIE MERCATO MILAN – Andre Zambo Anguissa è l’ultimo nome accostato al Milan per rinforzare il centrocampo. Vista la fase di stallo sull’operazione Bakayoko, i rossoneri sono costretti a guardarsi attorno e studiare nuove alternative. Ieri è parlato di una richiesta di informazioni per Torreira dell’Arsenal, il quale vorrebbe tornare in Serie A. Ma nulla di concreto al momento.

Ma conosciamo meglio Andre Zambo Anguissa, recentemente accostato al Milan da varie indiscrezioni nel corso di queste ore. Si tratta di un mediano classe 1995, il prossimo novembre compirà 25 anni. È di proprietà del Fulham, fino al 2023. La scorsa stagione è stato mandato in prestito al Villarreal, dove ha giocato 39 partite, 2 gol e 2 assist collezionati.

Ora è tornato al Fulham, dove ha già collezionato tre presenze in questo inizio di stagione. Il Villarreal secondo indiscrezioni avrebbe offerto 25 milioni di euro per il cartellino del giocatore, cifra che gli inglesi non avrebbero accettato. Il Milan, a queste cifre, difficilmente può competere. Per mille motivi, i principali sono anche i più ovvi: non è giovanissimo, e soprattutto non si conosce l’impatto che potrebbe avere in una piazza ambiziosa e ricca di pressioni come quella rossonera.

