Calciomercato Milan – Di Marzio: “Novità su Depay e Torreira, vi spiego”

ULTIME NOTIZIE MERCATO MILAN – Dopo la vittoria serale del Milan contro lo Shamrock Rovers in Europa League, i rossoneri guardano avanti: lunedì l’esordio in Serie A contro il Bologna, poi ancora Europa League, giovedì, contro il Bodo/Glimt. Intanto Gianluca Di Marzio, nel corso di speciale calciomercato su Sky Sport, ha riferito nuovi aggiornamenti su Depay (fantasista classe 1994) e Torreira (mediano classe 1996), due nomi “nuovi”.

“Il Milan ha chiesto ancora informazioni per Torreira, contatti con il giocatore. Valutazione dell’Arsenal, ingaggio… Vedremo se andrà avanti o meno. Su Paquetà, il Lione potrebbe proporre Depay che ancora non è andato al Barcellona. Il Milan lo voleva tempo fa, non so se accetterà un attaccante in cambio”.

