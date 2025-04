Negli ultimi giorni si è spesso parlato di Riccardo Orsolini, esterno d'attacco del Bologna, come nome caldo per il prossimo calciomercato del Milan. Il club rossonero, infatti, potrebbe salutare Samuel Chukwueze, il cui futuro è tutt'altro che certo e, con la possibilità di dirottare, volendo, Christian Pulisic per vie centrali, avrebbe la possibilità di alzare ulteriormente il livello su quella fascia con il calciatore rossoblù. Che tra le altre cose, a dispetto della mancata convocazione da parte di Luciano Spalletti, ha raggiunto per l'ennesima volta la doppia cifra in campionato.