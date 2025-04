Calciomercato Milan, dalla Spagna sicuri: “I rossoneri vogliono Orsolini”

Nelle ultime ore dalla Spagna è giunta un'indiscrezione secondo cui il Milan sarebbe interessato a Riccardo Orsolini . L'esterno d'attacco del Bologna , nel corso di questa stagione, sta dimostrando ancora una volta una certa continuità e un certo feeling con il gol. Per l'ennesima volta ha infatti raggiunto la doppia cifra in campionato, rappresentando uno dei volti copertina di questa cavalcata trionfale dei rossoblù, che per la seconda stagione consecutiva potrebbero approdare in Champions League . Nonostante ciò Luciano Spalletti continua a snobbarlo e nelle ultime occasioni non lo ha convocato nella sua Italia.

Calciomercato Milan, forte interesse per Orsolini: dalla Spagna confermano. L'ostacolo ...

Anche dalla Spagna si sono presi a cuore la sua vicenda. In modo particolare ci ha pensato 'AS', noto quotidiano spagnolo, a perorare la causa di Riccardo Orsolini. Dopo aver fatto notare, per l'appunto, come nonostante i numeri non sia stato stranamente chiamato in Nazionale, il portale iberico ha dato anche una notizia di calciomercato. Secondo quanto riportato sulle sue tracce ci sarebbero due club italiani. Uno è il Milan, che già lo aveva seguito nel corso dell'ultima sessione estiva di calciomercato, l'altro invece è il Napoli.