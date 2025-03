Calciomercato Milan, Moncada pazzo di Orsolini! L’esperto rivela che…

"Dietro le quinte, il Milan voleva Riccardo Orsolini lo scorso gennaio". Schira continua rivelando altri interessanti dettagli: "Moncada lo adora e il Milan ha offerto 18 milioni di euro più il prestito di Okafor fino a giugno per provare ad ingaggiare l'ala, ma Bologna ha rifiutato l'offerta". Per quale motivo? Ecco la risposta: "Perché Sartori lo considera un giocatore chiave e non trasferibile". Le voci di Orsolini al Milan erano esplose proprio a gennaio, ma non se ne fece nulla alla fine. LEGGI ANCHE: Milan, chi sbaglia deve pagare. Stagione fallimentare: giusto definirla così>>>