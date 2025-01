Calciomercato Milan, niente Orsolini: il Bologna lo blinda con Fenucci

Si è parlato di un interesse del Milan, per questa sessione di calciomercato, per Riccardo Orsolini del Bologna. Ma il giocatore è incedibile

Si è parlato molto, in questi ultimi giorni, dell'interesse del Milan - per queste fasi finali del calciomercato invernale - nei confronti di Riccardo Orsolini , classe 1997 , attaccante esterno del Bologna , attualmente infortunato.

Calciomercato Milan - Il Bologna non cede Orsolini

Alla vigilia della partenza dei rossoblu di Vincenzo Italiano per Lisbona, dove domani il Bologna giocherà in Champions League contro lo Sporting per l'8^ e ultima giornata della Fase Campionato, ha parlato di questo Claudio Fenucci, amministratore delegato del club.