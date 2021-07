Calciomercato Milan – Ora il rinnovo di Kessie: il club alza l’offerta | News

Le ultime sul calciomercato del Milan: Franck Kessie è vicino alla conferma in rossonero. Il club è pronto ad alzare l'offerta

Uno degli obiettivi principali del calciomercato del Milan è il rinnovo di Franck Kessie. Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, il centrocampista sta pensando in questo momento solo l'esclusivamente alle Olimpiadi di Tokyo. Il silenzio dell'ivoriano e del suo agente preoccupano, ma il Milan ha deciso di agire: il rischio di perdere un giocatore cardine è troppo alto.

Il club rossonero, infatti, ha deciso di alzare la posta per blindare Kessie. Un aumento significativo per l'ivoriano, visto che l'ultima proposta era stata di 4 milioni di euro a stagione. L'offerta attuale è vicina ai 6 milioni di euro, cioè la cifra chiesta dall'ex Atalanta. Kessie continua a tergiversare: l'impressione è che ci siano diverse squadre di Premier League sul giocatore, ma alla fine l'accordo con il Milan dovrebbe essere trovato. Dopo Donnarumma e Calhanoglu sarebbe difficile, se non impossibile, accettare la perdita del Presidente. Intanto parla Tomori: "Il Milan è un sogno". Le dichiarazioni del difensore.