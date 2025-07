Calciomercato Milan, oltre al Besiktas, un altro club vuole Okafor: ecco chi

La richiesta del Milan per il cartellino di Okafor si aggira attorno ai 10-12 milioni di euro. Una cifra che le due big turche dovranno valutare attentamente se intendono portare il rossonero in Turchia. Per Okafor, un trasferimento in Super Lig potrebbe rappresentare l'opportunità di avere maggiore continuità e un ruolo da protagonista, cosa non sempre garantita al Milan.