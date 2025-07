Calciomercato Milan, Okafor: ritorno del Lipsia. Offerta dal ...

Secondo 'Tuttosport' Noah Okafor sarebbe pronto a lasciare il Milan in questa sessione di calciomercato. L'esterno svizzero avrebbe ricevuto interessamenti da parte di club sia europei sia sudamericani, ma l'attaccante starebbe prendendo tempo in attesa di offerte concrete. Una di queste potrebbe essere il Besiktas che stando a quanto trapela dalla Turchia starebbe per presentare un’offerta da 6-7 milioni per il cartellino di Okafor.