Calciomercato Milan – Okafor al RB Lipsia, è fatta: cifre e dettagli

Noah Okafor lascia il Milan in questa finestra invernale di calciomercato per trasferirsi in Germania, al RB Lipsia. Oggi le visite mediche

Daniele Triolo Redattore 13 gennaio 2025 (modifica il 13 gennaio 2025 | 09:28)

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola ha ricordato come il Milan, in attesa di definire il suo calciomercato in entrata, intanto stia facendo spazio in rosa: in dirittura d'arrivo, infatti, la cessione di Noah Okafor al RB Lipsia.