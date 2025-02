Il Milan ha preso Joao Felix nell'ultimo giorno del calciomercato invernale ed a lasciargli spazio, nell'organico rossonero, è stato Noah Okafor, trasferitosi al Napoli. Per 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, l'attaccante svizzero per il club di Aurelio De Laurentiis non è stato né una prima, né una seconda, né - addirittura - una terza scelta per la sostituzione di Khvicha Kvaratskhelia, ceduto per 75 milioni di euro al PSG.