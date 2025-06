Calciomercato Milan, il primo rinforzo arriva dalla Bosnia: offerta e dettagli

A fornire gli ultimi aggiornamenti ci ha pensato Fabrizio Romano. L'esperto di calciomercato ha pubblicato un post sul proprio profilo 'X', spiegando come il Milan abbia presentato un'offerta per il talentuoso difensore bosniaco Kevin Pasalic. Trattasi di un classe 2007 per cui anche la Roma avrebbe inviato una proposta nei giorni scorsi. Il club rossonero sarebbe però in vantaggio e conterebbe di chiudere nella prossima settimana.