Nel corso dell'ultima sessione di calciomercato il Milan avrebbe presentato una maxi offerta per un gioiello del Besiktas. Ma procediamo con ordine. Il club rossonero, come noto, negli ultimi anni è stato molto attento alla crescita del Settore Giovanile. Una metodologia che ha portato innanzitutto alla nascita dell'Under 23, allenata da Daniele Bonera, che ora milita in Serie C. E in secondo luogo, ma non per importanza, a risultati importanti anche per la Primavera. Nella passata stagione, ad esempio, è arrivata una finale in Youth League che ha dato grande energia al gruppo.