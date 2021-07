Calciomercato Milan – Odriozola sempre più lontano: il motivo

Alvaro Odriozola interessa al Milan in questo calciomercato, ma potrebbe rimanere al Real Madrid. Ecco svelato il motivo di tale decisione

Quello di Alvaro Odriozola è un nome che interessa al Milan in questa sessione di calciomercato . Il terzino di proprietà del Real Madrid rappresenta un profilo adatto al progetto dei rossoneri, ossia un giovane di prospettiva ma con già una discreta esperienza. Dalla Spagna però, arrivano brutte notizie: il giocatore potrebbe opporsi al trasferimento per provare a giocarsi le proprie chance con i Blancos.

A riportare la notizia è AS, il quale rivela che Odriozola vorrebbe restare a Madrid per guadagnarsi un posto da titolare con Carlo Ancelotti. Lo spagnolo si è presentato in ottima forma in ritiro e vuole giocarsi tutte le sue carte, anche se la concorrenza non è affatto di basso livello; il Real Madrid infatti, dispone di terzini destri come Dani Carvajal e Lucas Vazquez.