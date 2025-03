Calciomercato Milan, Arda Guler il colpo? Due dubbi in attacco

Calciomercato Milan, i rossoneri potrebbero cambiare molte cose in estate. Ci sono tantissimi voci anche sui big del Diavolo: Theo, Leao e Maignan non sarebbero sicuri di restare anche nella prossima stagione, soprattutto se il club non dovesse riuscire nella clamorosa rimonta al quarto posto. Non solo uscite, il Milan potrebbe pensare anche a dei colpi importanti per il futuro. Ecco un possibile nome.