Calciomercato Milan – Occhi puntati su un calciatore dell’Empoli | News

Il Milan è reduce da una vittoria pazza, ma meritata, contro l' Empoli . Ieri sera i rossoneri hanno conquistato i tre punti in extremis, trascinati dai gol di Ballo-Toure e Leao che hanno ribaltato il pareggio acciuffato al 92esimo da Bajrami (di Rebic il gol del momentaneo 1-0 rossonero). La squadra di Stefano Pioli , nonostante l'ottimo risultato, esce con le ossa rotte. Erano già note le numerose indisponibilità per infortuni, ma da ieri sera altri tre giocatori occuperanno l'infermeria: Saelemaekers, Calabria e Kjaer .

Con Theo Hernandez ai box, Ballo-Toure ha giocato sulla fascia sinistra e ha segnato anche il suo primo gol in rossonero. Nonostante ciò, il suo futuro è tutt'altro che certo. Stando a quanto riferiscono i colleghi di 'calciomercato.com', il Milan potrebbe virare su un calciatore dell'Empoli in caso di addio del terzino senegalese. I rossoneri, infatti, sarebbero interessati a Fabiano Parisi, calciatore classe 2001 che bene sta facendo con gli azzurri. Sul terzino dell'Empoli, però, ci sono anche Fiorentina, Lazio e Nizza, con quest'ultimo club in ottimi rapporti con il presidente Corsi come testimonia l'affare Viti in estate. Milan, le top news di oggi: ecco come stanno Saelemaekers e Origi.