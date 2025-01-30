Milan, Pavlovic cuore d'oro: concede foto e scatti ai tifosi | PM Video

Secondo quanto riportato da Erta Süzgün sul suo profilo X, il Galatasaray ha intenzione di fare un nuovo tentativo per Strahinja Pavlovic, difensore serbo attualmente sotto contratto con il Milan. Il club turco sta cercando di concludere l’affare, ma il Milan avrebbe in mente di cedere il giocatore a titolo definitivo, valutando le offerte per il centrale.

🚨 Galatasaray, stoper transferinde Strahinja Pavlović için yeni bir girişim yapacak.



Milan, oyuncuyu bonservisiyle satmak istiyor.



Alvaro Morata dışında Pavlovic için de temaslar var.#yüzdeyüz — Ertan Süzgün (@ertansuzgun) January 30, 2025

Süzgün ha anche aggiunto che oltre agli sviluppi legati ad Alvaro Morata, il Galatasaray è in contatto con i rossoneri per Pavlovic, dimostrando interesse concreto per il giocatore. Il Milan, che sta cercando di rafforzare la propria difesa, potrebbe essere disposto a lasciare andare il serbo in cambio di un’offerta adeguata.

In attesa di ulteriori dettagli sulla trattativa, i tifosi restano in trepidante attesa per conoscere l’evolversi della situazione. Pavlovic, che ha avuto un impatto positivo in Serie A, potrebbe essere il prossimo a lasciare il Milan in questa finestra di mercato.

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