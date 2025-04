Calciomercato Milan, quale nuovo attaccante? Spuntano due nomi nuovi

Calciomercato Milan, un attacco da rifare

Il giovane Francesco Camarda, classe 2008, potrebbe restare come terza scelta oppure andare via una stagione in prestito per giocare con maggiore continuità. Luka Jović dovrebbe andare via in scadenza di contratto mentre su Tammy Abraham, ora in prestito secco dalla Roma, sarà importante il giudizio del nuovo allenatore.