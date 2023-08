Calciomercato Milan – Nuovi sviluppi per Lorenzo Colombo: i dettagli

La campagna acquisti del Milan è stata finora sfavillante, 8 colpi in entrata e tanto entusiasmo fra il tifo rossonero. Eppure, il duo Moncada-Furlani sta lavorando anche in uscita, con diversi giocatori in attesa di scoprire il proprio futuro. Se Rebic è volato in Turchia e Origi riflette sulle proposte arabe, vi è un altro attaccante appeso ad un filo. Stiamo parlando di Lorenzo Colombo, rientrato alla base rossonera dopo l'anno in prestito al Lecce.