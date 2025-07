Calciomercato Milan, no del Bayern Monaco a Leao. Resterà con Allegri

Rafael Leao, attaccante del Milan, non si trasferirà al Bayern Monaco in questa sessione estiva di calciomercato. Lo ha confermato Max Eberl

Rafael Leao dal Milan al Bayern Monaco in questa sessione estiva di calciomercato? "No, no, no". Parole e musica, per i tifosi milanisti, di Uli Hoeneß, Presidente onorario del club di Säbener Straße, riportate dal 'Corriere dello Sport' oggi in edicola.