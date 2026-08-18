Mossa ufficiale da parte del Porto per Santiago Gimenez, ma la risposta del Milan è un vero e proprio muro. Secondo quanto riferito da Fabrizio Romano, noto esperto di calciomercato, il club portoghese ha fatto pervenire nelle ultime ore una prima proposta formale sulla base di un prestito gratuito con opzione di riscatto fissato a 15 milioni di euro destinati a trasformarsi in obbligo al raggiungimento di determinati obiettivi legati a presenze e reti.

Milan, rifiutata l'offerta del Porto

La dirigenza rossonera però, ha prontamente rispedito al mittente la formula, rifiutandola categoricamente: la quotazione e le modalità imposte dai lusitani non hanno soddisfatto le richieste delintenzionato a monetizzare in modo diverso la partenza dell'attaccante messicano, arrivato dal Feyenoord a gennaio 2025.

Rimane tuttavia forte il gradimento del calciatore: Gimenez, infatti, ha già dato da giorni il proprio benestare al trasferimento. Le parti continuano a trattare per cercare di colmare la distanza sulle cifre e sulla struttura dell'operazione. Ulteriori novità arriveranno sicuramente nei prossimi giorni.