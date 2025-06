Calciomercato Milan, nessun problema per Modric: sarà un rossonero

Luka Modric diventerà un giocatore del Milan in questo calciomercato estivo: prima, però, farà il Mondiale per Club con il Real Madrid

Mentre lavora per assicurarsi il centrocampista Granit Xhaka del Bayer Leverkusen, il Milan non dimentica che - in questo calciomercato estivo - si è già stretto la mano con Luka Modric. Lo ha ricordato il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola.