Calciomercato Milan, necessarie le uscite di Chukwueze e Okafor

Per ora, niente offerte per i due esterni offensivi rossoneri

Per il quotidiano romano, però, al momento né per l'ex Villarreal né per l'ex RB Salisburgo ci sono offerte. Ci sarà da lavorare, dunque, sul mercato per il direttore sportivo dei rossoneri, Igli Tare, affinché piazzi altrove il nigeriano e lo svizzero.