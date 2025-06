Calciomercato Milan, Napoli molto irritato per Musah: svelato il motivo

"Meglio rimanere in silenzio, proprio come è accaduto con l'accordo tra Yunus Musah e il Napoli, precedentemente descritto come praticamente concluso. Non escludiamo un colpo di scena tardivo, ma qualcuno dovrà spiegare perché un accordo che si supponeva fosse prossimo alla conclusione non sia ancora stato finalizzato. Non sta a noi dirlo. Quello che possiamo confermare è questo: siamo esattamente nella stessa situazione di oltre una settimana fa. Il Napoli ha lasciato tutto in stand-by, a quanto pare irritato dai tentativi di aumentare i prezzi".